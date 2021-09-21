Система ДЭГ обеспечивает гораздо лучший контроль за качеством выборов – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Система электронного голосования обеспечивает гораздо лучший контроль за качеством выборов, чем традиционный формат. Такое мнение высказали эксперты в беседе с "Аргументами и фактами".

Заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко отметил, что внедрение системы электронного голосования неизбежно. К тому же, по его словам, есть определенные технологические решения, которые позволят проверить результаты выборов.

"Те люди, которые организуют электронные выборы, должны сделать технологию проведения максимально открытой. Данные голосования необходимо выложить в публичном режиме, чтобы их проверили некоторые эксперты, которые пользуются авторитетом. Такой способ позволит выработать доверие у общества", – подчеркнул Панченко.

Эксперт также считает, что задержка с опубликованием результатов – это не повод для подозрений. По его словам, разработчикам просто не хватило времени, чтобы отладить эту процедуру.

"Я надеюсь, что ЦИК будет всячески информировать о технологии, чтобы повысить доверие общества. В этом также кроется плюс электронного голосования, ведь все можно проверить", – отметил Панченко.

Главный редактор TAdviser Александр Левашов заявил, что в течение 10 лет бумажное голосование уступит электронному.

"Последний вариант гораздо удобнее и безопаснее. Но разработчикам электронного голосования предстоит значительно поработать. Им необходимо повысить доверие к новой системе", – заключил Левашов.

Ранее эксперт назвал систему онлайн-голосования в Москве передовой. По его словам, электронное голосование является уникальной системой не только в России, но и за рубежом.