Эксперт: в ДЭГ учтены все законодательные требования к процессу голосования

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В системе дистанционного электронного голосования были учтены все законодательные требования к процессу выборов, считает руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин. Об этом он заявил в эфире телеканала Москва 24.

"Надо сказать, что технология довольно изощренная. При электронном голосовании существует такая встречная проблема. С одной стороны, мы должны гарантировать, что учтены голоса только реальных граждан. С другой стороны, мы должны гарантировать, что никто не может проверить, чей это голос, сохранить анонимность голосования", – сказал Завалишин.

По его словам, сохранить анонимность позволила возможность использования электронной подписи. Однако это требует ощутимой процессорной мощности и определенный объем вычислительных ресурсов.

"Это могло повлиять на скорость расшифровки голосов. Все еще хитрее, поскольку это блокчейн. По определению блокчейн – это набор записей, которые нельзя отменить обратным числом. То есть уже созданные в блокчейне записи, которые находятся в прошлом, их поменять нельзя. В этом смысле осуществление переголосования не может быть изменением в базе данных какого-то поля, которое отвечает за ваш голос. Нужно вставить в систему еще один элемент блокчейна, который хранит уже новое состояние вашего голоса", – отметил эксперт.

Он уточнил, что если проголосовать 10 раз, то система будет считать все 10 голосов и затем определит более важные. Это увеличивает объем вычисления. Но система ДЭГ будет развиваться и набирать популярность, считает Завалишин.

"Применение такой системы выявляет вопросы к ней, но навскидку она сделана достаточно интересно. Сложность системы высока, в ней учтены существенные требования к процессу голосования, законодательные требования. Конечно, удобнее голосовать через электронное. Я уверен, что через два-три года электронное будет базовым голосованием, а офлайновое останется", – заключил эксперт.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По итогам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 19%, затем идут ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%.

