Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборы в Госдуму. Об этом он сказал в ходе встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% – это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах", – отметил президент.

По его словам, высокая явка говорит о том, что граждане ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны. Путин также отметил, что стабильность и процветание России зависят именно от работы Госдумы.

"От ее работы действительно зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед", – отметил глава государства.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По итогам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 19%, затем идут ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%.

