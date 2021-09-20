В Общественной палате рассказали об особенностях подсчета голосов онлайн-избирателей

16:15
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов назвал причиной задержки опубликования данных по онлайн-голосованию расшифровку результатов функции "отложенное решение", а также отсутствие протоколов у процедуры.
Венедиктов напомнил, что функция "отложенное решение" появилась лишь в этом году и была протестирована в июле. Тогда возможностью переголосовать воспользовались всего 10 тысяч человек.
"И система, считая эти переголосования, задержала выдачу результатов на два часа. И после этого у нас была довольно бурная дискуссия на тему: сохранять ли переголосование на голосовании в Думу", – пояснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Венедиктов убежден, что эта функция является показателем уровня доверия к системе. Именно поэтому такую опцию решили оставить, несмотря на возражения, дважды поступавшие от начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Артема Костырко.
Венедиктов добавил, что в рамках голосования функцией воспользовались 294 тысячи человек.
"Это затормозило. В 04:03 весь ДЭГ у нас был загружен. В 04:00 мы все загрузили на мониторе", – уточнил он.
Еще одной причиной задержки опубликования данных онлайн-голосования, по мнению руководителя штаба, является отсутствие протоколов.
"Вторая часть истории: мы часть бумажную, та, которая шла в УИК, делали по протоколам, утвержденным комиссией. <…> А здесь никаких протоколов не было, мы получили оперативные данные, сколько, чего и как", – добавил Венедиктов.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68%
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