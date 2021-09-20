Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

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Сергей Собянин заявил, что кандидаты из списка, опубликованного им ранее, победили во всех округах. Об этом он написал на своем официальном сайте, поблагодарив москвичей за поддержку.

"Москвичи проявили очень высокую активность – около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что наказы, которые избиратели давали депутатам своих округов, а также проблемы, поднятые во время избирательной кампании, заслуживают внимания, чьими бы сторонниками они ни высказывались.

"Спасибо огромному отряду наблюдателей и Общественному штабу, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур. Отдельные слова благодарности команде "Единой России", участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей, составили программу, которую нам предстоит реализовать. Спасибо всем", – добавил Собянин.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.