Баженов, Попов, Романенко и Разворотнева от ЕР победили в своих округах в Москве

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Кандидаты от партии "Единая Россия" Тимофей Баженов, Евгений Попов, Роман Романенко и Светлана Разворотнева победили в своих округах в столице по итогам обработки 100% протоколов. Эти данные есть на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Отмечается, что на данный момент 100% протоколов обработано в шести из 15 избирательных округов столицы.

Как сообщается, Баженов побеждает в Бабушкинском округе – у него 38,40% голосов. В Кунцевском округе по итогам обработки 100% протоколов побеждает Евгений Попов (35,17% голосов). Также кандидат от ЕР Роман Романенко побеждает в Чертановском округе, у него 40,23%. В Нагатинском округе побеждает Светлана Разворотнева (35,72% голосов).

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.