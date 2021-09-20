Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах – Песков

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Путин положительно оценивает результат "Единой России" на выборах, поскольку партия подтвердила свое лидерство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У партии была задача подтвердить свое лидерство, эта задача, безусловно, выполнена", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы в Госдуму с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

"Для президента, безусловно, главным была, и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс", – пояснил пресс-секретарь президента.

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набрала 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

По предварительным расчетам, "Единая Россия" получит примерно 112 депутатских мандатов по списку.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.