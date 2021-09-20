"Единая Россия" набрала 49,63% голосов по итогам обработки 95,05% протоколов

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

По предварительным расчетам, "Единая Россия" получит примерно 112 депутатских мандатов по списку.

Лидирует партия и по 199 одномандатным округам. В сумме "Единая Россия" пока получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Далее, согласно результатам голосования, идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,43% и "Новые люди" – 5,4%. В настоящий момент только эти партии смогли преодолеть пятипроцентный порог, необходимый для прохода в Госдуму.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.