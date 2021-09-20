Путин внес в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы республики

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики, сообщает ТАСС.
Одним из кандидатов стал врио главы региона Сергей Меликов. Также в этот список внесены член избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов и заместитель председателя Народного собрания республики Камил Давдиев.
Владимир Путин принял 5 октября 2020 года досрочную отставку 71-летнего Владимира Васильева, руководившего Дагестаном с октября 2017 года, и назначил его своим советником.
Врио руководителя республики назначили члена Совета Федерации от Ставропольского края 55-летнего Сергея Меликова. Голосование по избранию главы республики пройдет 14 октября.
Выборы главы Дагестана являются непрямыми. Нового руководителя региона будут выбирать депутаты Народного собрания республики путем тайного голосования из предложенных президентом РФ кандидатур.
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