Разработчики блокчейн для ДЭГ пояснили технические детали подсчета голосов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработчики блокчейна дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассказали о технических деталях проверки голосов с отложенным решением.

Как уточняется, технология выборки из голосов, поданных последними и предназначенных для учета результатов голосования, предполагает одновременную работу блокчейн-сетей и специализированного криптографического сервиса, которые размещаются в геораспределенном центре обработки данных (ЦОД).

Голоса избирателей, которые воспользовались функцией отложенного решения, проходят дополнительную проверку. Это нужно для того, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные.

По оценке специалистов "Лаборатории Касперского", на обработку голосов, поданных в режиме отложенного решения, понадобилось больше времени, чем ожидалось.

Специалисты работают над ускорением процесса проверки в будущих голосованиях.

При этом в департаменте информационных технологий города Москвы (ДИТ) подчеркнули, что все голоса сохранены, ни один из них не потерян.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве отметил, что дистанционное электронное голосование в столице было честным. По его словам, зафиксированы попытки взлома, однако они не удались.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

