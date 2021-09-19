Венедиктов: дистанционное электронное голосование в Москве было честным

19 сентября, 21:57
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Дистанционное электронное голосование в Москве было честным, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
По его словам, зафиксированы попытки взлома, однако они не удались.
"У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГ, – эти выборы честные", – сказал Венедиктов.
Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский подчеркнул, что прошедшее онлайн-голосование – пилотный проект. Он добавил, что в результате так называемых DDoS-атак произошла некоторая деградация функционала, однако ничего страшного не случилось, голосование прошло почти в штатном режиме.
Итоговая явка онлайн-избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%
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