Венедиктов: дистанционное электронное голосование в Москве было честным

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Дистанционное электронное голосование в Москве было честным, сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

По его словам, зафиксированы попытки взлома, однако они не удались.

"У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГ, – эти выборы честные", – сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский подчеркнул, что прошедшее онлайн-голосование – пилотный проект. Он добавил, что в результате так называемых DDoS-атак произошла некоторая деградация функционала, однако ничего страшного не случилось, голосование прошло почти в штатном режиме.