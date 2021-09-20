Венедиктов призвал желающих перепроверить корректность учета голосов на выборах в Москве

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов предложил всем желающим перепроверить корректность учета голосов. Он отметил, что любой человек может расшифровать транзакции с помощью ключа, который выложили в обзервере.

"В 21:00, когда ключ расшифровался, он был выложен в обзервере публично и полностью. Любой человек мог этот ключ взять и начать расшифровывать все транзакции. Все доступно всем. Уже все выложено, блокчейн весь выложен, все голосования выложены", – подчеркнул Венедиктов.

По его словам, ситуации с задержкой опубликования официальных результатов не придали должного значения.

"Ключ лежит до сих пор и будет лежать, и любой человек, любая политическая партия могут заново сделать то, что сделали УИКи, что сделала комиссия, – заново все расшифровать и сверить. Там все анонимно", – пояснил Венедиктов, добавив, что сейчас граждане сомневаются не в результате, а в процедуре.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.