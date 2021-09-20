После обработки почти 100% протоколов Кац и Рыжков победили на довыборах в МГД

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На довыборах в Московскую государственную думу по 19 и 37 избирательным округам, по оперативным данным, победили представитель "Единой России" Елена Кац и "Яблока" Владимир Рыжков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

"По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 побеждает Кац, отрываясь от второго в списке на 9 тысяч голосов; по 37-му – Рыжков с отрывом в тысячу голосов", – сказал Реут.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года.

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.