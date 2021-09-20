В ЦИК назвали дату утверждения официальных итогов парламентских выборов

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Итоги голосования на выборах в Госдуму планируется утвердить в ближайшую пятницу, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

"Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведем итоги уже окончательно. В пятницу мы наметили все сделать", – сказала глава ЦИК.

По ее словам, поздравлять партии и кандидатов с результатами можно будет после 24 сентября.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По итогам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 19%, затем идут ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%.

