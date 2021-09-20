Эксперт назвал систему онлайн-голосования в Москве уникальной и передовой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Система онлайн-голосования, которую впервые применили на выборах в Госдуму, является уникальной и передовой не только в России, но и за рубежом. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

По его словам, при разработке программы использовали современные технологии, которые обеспечивают информационную безопасность продукта. Задержку же результатов он объяснил тем, что в систему вошли больше участников, чем планировалось.

"В онлайн-голосовании приняли участие несколько миллионов человек. Этот опыт будет учтен, и в дальнейшем такого рода сбоев больше не будет. Ошибка возникла еще и из-за того, что в Москве была доступна опция отложенного голосования. Поэтому потребовались многократные пересчеты голосов, чтобы не допустить некачественных результатов", – подчеркнул Лашин.

Директор офиса цифровой экономики ПАО "МегаФон" Юрий Линьков отметил, что такая система может использоваться и в других случаях.

"Такую систему можно применить для голосования на следующих выборах или для принятия каких-то решений на уровне города. Эта технология может иметь несколько назначений", – заключил Линьков.

Ранее руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин рассказал, что в системе дистанционного электронного голосования были учтены все законодательные требования к процессу выборов. Эта технология, по его словам, довольно изощренная.