В Сети обсуждают ярких персонажей, проголосовавших на выборах в Госдуму

В России с 17 по 19 сентября состоялись выборы депутатов Государственной думы и региональных властей. Часть граждан проголосовала за своих кандидатов онлайн, другие традиционно отправились на избирательные участки. При этом некоторые пришли исполнить гражданский долг в ярких образах или с нестандартной компанией. Рассказываем и показываем самые необычные появления на участках.



На выборы – как на шоу

Прошедшие с 17 по 19 сентября выборы в Госдуму отличились творческим подходом россиян к процессу голосования. Кто-то приезжал к избирательным участкам на верблюдах, других провожали в кабинку с песнями и плясками – как в семейную жизнь. Некоторые граждане посещали места голосования в необычной компании. В большинстве регионов было на что посмотреть.



Настоящий динозавр

В Саратове один из жителей пришел сделать свой выбор в костюме динозавра. Заснять необычного посетителя на смартфон не пытался только ленивый. Правда, часть костюма пришлось снять, чтобы расписаться за бюллетень.



Президент США

В Москве избирательный участок посетил бывший президент США Дональд Трамп. Мужчина в маске мирового лидера появился в районе Нагатинский Затон, для голосования он выбрал урны, расположенные в Московском кадетском музыкальном корпусе. Во время выполнения своего гражданского долга "Трамп" не забывал о противоэпидемиологических правилах – соблюдал безопасное расстояние и обработал руки.



Коза Меркель

На выборах в Госдуму отметилась и политическая коллега Трампа Ангела Меркель. Так зовут козу, которую взял с собой на избирательный участок житель Подмосковной деревни Кострово. Хозяин козы – Олег Сирота. Он всегда голосует на одном и том же участке в Кострово, так как рядом расположена его сыроварня. Как заявил сыровар, Меркель "сама потянула" его к избирательному участку.



В пушистой компании

Некоторые россияне на голосование пришли со своими четвероногими друзьями. В частности, в Москве на избирательном участке № 1262 в Сокольниках появился мужчина с енотом. Причем питомец каким-то образом смог улизнуть из переноски. Полицейские пытались поймать животное в течение 7 минут.



Железный человек

В Тюмени выборы посетил настоящий супергерой. Мужчина в костюме одного из главных героев киновселенной Marvel Железного Человека пришел на избирательный участок 19 сентября. Он предъявил наблюдателям паспорт, получил свой бюллетень и прошел в специальную кабинку для голосования, при этом не забыв надеть на железное лицо медицинскую маску. Как заявил герой, именно от граждан зависит будущее страны.



В самый важный день

Россияне не забывали о своем гражданском долге, несмотря ни на что. В Чите молодожены пришли на избирательный участок прямо в день свадьбы. Жениху в красивом костюме и невесте в белом платье пришлось разлучиться на некоторое время, чтобы отдать свой голос самостоятельно в раздельных кабинках, как положено.



Кто-кто?

В Ялте на выборах был замечен герой популярной российской присказки Конь в пальто. Человек в резиновой маске лошади, коричневой дубленке и белых кроссовках появился на участке № 514. Ответственного настроя граждан он не сбил, наоборот, подарил присутствующим позитивные эмоции и контент для социальных сетей. "Такие разные избиратели Ялты", – прокомментировала произошедшее глава администрации города Янина Павленко.



Павелко Анастасия, Камзин Никита