Эксперт рассказал, можно ли брать домашних животных на избирательные участки

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Политолог Александр Асафов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал инцидент с енотом на одном из избирательных участков столицы. По его словам, хозяина животного может ждать административное наказание.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что москвич принес на избирательный участок енота. Животное выбралось из переноски и несколько минут бегало по помещению, пока его не поймали полицейские.

"С животными нельзя приходить на избирательные участки. Этот регламент общий для многих присутственных мест. Так, например, вы с собакой в МФЦ тоже не попадете", – заявил Асафов.

По словам политолога, он не назвал бы действия хозяина енота провокацией.





Александр Асафов политолог Человек принес с собой животное в переноске, значит, эта акция была запланирована заранее. Он сознательно пошел на это, чтобы привлечь к себе внимание. Я бы не сказал, что ситуация является прямо провокацией. Цель была озорная – повеселиться и повеселить. Но думаю, что последствия могут быть административного характера.

С 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму восьмого созыва. Голосование в онлайн-формате доступно в семи регионах – в Москве, Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Мурманской, Ярославской и Ростовской областях.

В выборах принимают участие14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.