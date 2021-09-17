Дед Мороз и зебра проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: vk.com/my.petersburg

Дед Мороз из Великого Устюга проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом сообщает региональный телеканал "35ТВ".

Волшебник воспользовался возможностью сделать свой выбор на дому. Представители избирательной комиссии Вологодской области приехали к нему в резиденцию с переносной урной для бюллетеней.

"Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь неблизкий", – объяснил свое решение Дед Мороз.

А в Санкт-Петербурге, как сообщает Life, на выборы пришла зебра из мультфильма "Мадагаскар". Это произошло на избирательном участке в школе № 1 351 на Пулковском шоссе.

Наблюдатели выдали человеку в костюме Марти нужное количество бюллетеней, а также проследили, чтобы он не нарушал порядок. В итоге зебра успешно исполнила свой гражданский долг.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

