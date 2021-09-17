Жириновский принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я всегда был за электронные средства. <...> Вот электронный бюллетень. Здесь я сделаю определенную процедуру, нажму пальчиком какую-то кнопочку. <...> И сигнал ушел навсегда. И никто к нему не прикоснется, это чистота, это будущее человечества", – сказал политик.

Ранее Жириновский заявил, что за электронным голосованием будущее, поскольку новая технология позволяет избежать подделки протоколов, вбросов бюллетеней и прочих фальсификаций.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.