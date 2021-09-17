Выборы в Москве начались штатно и без нарушений – МГИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве на старте выборов в Госдуму не было зафиксировано нарушений, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Больше 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий приступили к работе. Все идет в штатном режиме. Задержек, нарушений на сегодняшний момент нет", – сказал Ермолов.

В Москве стартовали выборы в Государственную думу. Избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Выборы в Госдуму в этом году проходят с 17 по 19 сентября. В семи регионах граждане могут проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

