ЦИК не выявила серьезных нарушений во время предвыборной агитационной кампании в РФ

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Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла без серьезных нарушений, заявила в четверг, 16 сентября, секретарь Центризбиркома Наталья Бударина на заседании в ЦИК.

"Слава богу, обошлось без каких-то серьезных нарушений", – приводит ее слова ТАСС.

Выборы в Государственную думу стартовали в пятницу, 17 сентября. Первые избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке.

Голосование будет проходить в течение нескольких дней – с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени). При этом 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября – дополнительными. В семи регионах отдать свой голос можно в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Также в этом году российские граждане могут проголосовать в 144 странах. Для этих целей будут работать 348 избирательных участков.

Ключ шифрования онлайн-голосования на предстоящих выборах депутатов Госдумы разделили на восемь частей. Об этом ранее заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

Он уточнил, что все бюллетени, которые отправляются гражданами в течение трех дней, будут зашифровываться данным ключом. Также будет создан ключ расшифрования, который понадобится только 19 сентября вечером.