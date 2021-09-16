В России стартовали выборы в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России стартовали выборы в Государственную думу. Традиционно первыми голосуют жители Камчатского края и Чукотского автономного округа, где в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение нескольких дней – с 17 по 19 сентября включительно с 08:00 до 20:00 часов (по местному времени). При этом 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября – дополнительными. В семи регионах отдать свой голос можно в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Также в этом году российские граждане могут проголосовать в 144 странах. Для этих целей будут работать 348 избирательных участков.

Глава ЦИК России Элла Памфиловы выразила мнение, что на выборах ожидается довольно высокая конкуренция: например, на одно место в Госдуме претендуют 13 кандидатов, а в случае с региональными парламентами на один мандат приходится 11 кандидатов. По ее словам, в этом году количество отказов в регистрации кандидатами было рекордно низким.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, Партия роста, РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.