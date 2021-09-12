Избирательная система России готова к выборам на 99% – ЦИК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская избирательная система готова к предстоящим выборам более чем на 99%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
"Нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности, все ли оснащено средствами индивидуальной защиты", – сказала она.
Глава ЦИК также добавила, что на выборах ожидается довольно высокая конкуренция: например, на одно место в Госдуме претендуют 13 кандидатов, а в случае с региональными парламентами на один мандат приходится 11 кандидатов. По ее словам, в этом году, количество отказов в регистрации кандидатами было рекордно низким.
Она допустила, что формат многодневного голосования может остаться и после пандемии, поскольку он позволяет гражданам выбрать наиболее удобное для них время, чтобы принять участие в выборах.
Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком после выборов оценит установленный порядок видеонаблюдения на избирательных участках, однако возвращение к общедоступной трансляции в интернете не планируется. По ее мнению, предложенная в этом году схема обеспечивает безопасность и решает задачу предотвращения нарушений, поскольку доступ к видео получают все участники избирательного процесса.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
В ЦИК провели тестовое дистанционное электронное голосование
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