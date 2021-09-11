ЦИК РФ не планирует возвращать общедоступную трансляцию с избирательных участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Российский Центризбирком после выборов 17–19 сентября оценит установленный порядок видеонаблюдения. Однако возвращение к общедоступной трансляции в интернете не планируется.

"Я не хочу сказать, что это идеальная система, это то, что мы могли предложить в нынешних условиях", – заявила Памфилова на Деловом завтраке.

Она высказала предположение, что объемы скачивания скачивания могут оказаться беспрецедентными и будут способны просто выбить систему, также возможна подмена картинок.

"Специалисты считают, что это довольно рискованно – делать так, как раньше", – добавила она.

По ее мнению, предложенная в этом году схема обеспечивает безопасность и решает задачу предотвращения нарушений, поскольку доступ к видео получают все участники избирательного процесса.

"Конечно, мы плюсы и минусы этой системы оценим после выборов. Обсудим со всеми, кто в этом был заинтересован, и будем двигаться дальше. Но возвращаться к той системе – безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях – я полагаю, что мы не будем", – добавила Памфилова .

По принятому ЦИК в июле порядку видеонаблюдения на выборах, доступ к видеотрансляции с избирательных участков будет открыт для всех участников избирательного процесса в центрах общественного наблюдения по всей стране. В общей сложности, по информации ЦИК, видеонаблюдением охвачены 96% ТИК и УИК, где потенциально смогут проголосовать более 98% избирателей.

Памфилова заключила, что вся видеотрансляция и видеофиксация будет идти непрерывно на протяжении трех суток, тем не менее трансляция в интернет не предусмотрена.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что "карусели" на предстоящих в сентябре выборах невозможны, так как российская избирательная система стала беспрецедентно прозрачной. Она уточнила, что были введены новые избирательные стандарты с максимальной прозрачностью и цифровизацией по всем направлениям.

