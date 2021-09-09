Телеведущий Тимур Соловьев назвал преимущество электронного голосования

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Российский телеведущий Тимур Соловьев рассказал о преимуществе электронного голосования на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре.

По его словам, такой способ отдать голос будет удобен тем, кто находится на отдыхе или в командировке.

"Друзья, многих из вас голосование застанет на отдыхе, на каникулах или, может быть, в служебной командировке. Так вот, для вас есть возможность проголосовать дистанционно, онлайн. Заходите на портал mos.ru, переходите в личный кабинет и нажимаете кнопку "Проголосовать", – рассказал Соловьев.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.