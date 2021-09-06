ЦИК приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Госдуму РФ – Памфилова

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ЦИК России приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправить наблюдателей на выборы в Госдуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

О том, что группа международных наблюдателей от ПАСЕ прибудет в Москву для оценки парламентских выборов, стало известно 6 сентября. В рамках визита представители организации намерены встретиться с ключевыми российскими политическими фигурами из числа членов как парламентских, так и непарламентских партий, а также с наблюдателями, журналистами, представителями общественных организаций и ЦИК.

Элла Памфилова заявила, что Центризбирком обеспечит все условия, необходимые для наблюдения.

"У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы", – сообщила Памфилова, отметив, что российская система прозрачна и "все, что они захотят посетить и посмотреть, мы им это гарантируем".

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.