Путин призвал россиян принять участие в предстоящих выборах

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Выборы в Госдуму являются важнейшим событием, заявил Владимир Путин в своем обращении к россиянам, опубликованном на сайте Кремля.

Он призвал граждан принять участие в голосовании и заявил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию.

"В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. <...> Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли деятельные люди, которые способны выполнить свои обещания и действовать в интересах страны и народа. Президент подчеркнул, что это позволит России эффективно отвечать на новые вызовы.

"Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", – подчеркнул он.

Путин отметил, что от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти будет многое зависеть в будущем. Глава российского государства также напомнил, что обновленная Конституция РФ наделила Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.