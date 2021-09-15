В Роскомнадзоре предостерегли СМИ от нарушений законодательства о выборах

20:31
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Роскомнадзор в преддверии выборов в Госдуму напомнил СМИ о необходимости соблюдать нормы и требования законодательства России о выборах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В целях профилактики нарушений Роскомнадзор просит редакции средств массовой информации внимательным образом относиться к требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Кроме того, расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий осуществляются только через избирательные фонды, обращает внимание Роскомнадзор.
"Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети интернет, с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах", – отмечается в материале.
Также запрещается представителям редакций проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы, уточняет ведомство.
"За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена административная ответственность (статьи 5.5 и 5.11 КоАП РФ). В адрес редакций ряда СМИ ведомство уже направило в связи с выявленными нарушениями письменное предупреждение соблюдать законодательство РФ о выборах", – заключили в Роскомнадзоре.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Более 2,6 млн избирателей примут участие в онлайн-голосовании в 7 регионах РФ
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