96 тыс участков будет открыто для голосования на выборах в Госдуму в РФ

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что для голосования на выборах в Госдуму на территории РФ в общей сложности будет открыто 96 тысяч избирательных участков.

"Утром 17 сентября на территории РФ откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи – это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи – это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей", – сообщила она на заседании ЦИК.

Памфилова добавила, что даже в ковидных госпиталях будут открыты участки для голосования. По ее словам, такое желание поступило от медперсонала и пациентов.

Всего, по ее словам, в выборах в Госдуму РФ примут участие 5 832 кандидата.

Выборы пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

