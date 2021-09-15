Около 150 тыс избирателей досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

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На парламентских выборах в России досрочно проголосовали около 150 тысяч избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что досрочное голосование на выборах в Госдуму завершится 16 сентября.

"Этим правом в настоящее время воспользовались порядка 150 тысяч наших уважаемых избирателей, и уже 17 сентября в 8 утра по местному времени откроются участки для проведения основного голосования, которое будет длиться три дня", – сообщила Памфилова на заседании ЦИК.

Ранее глава ЦИК заявила, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах. По ее словам, почти 96% избирательных участков охвачены камерами наблюдения и иными средствами видеорегистрации.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

