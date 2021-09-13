Победителем акции "Миллион призов" может стать каждый шестой участник онлайн-голосования

Фото: Агентство "Москва"

Среди тех, кто примет участие в выборах 17–19 сентября дистанционно, выберут 250 тысяч победителей. Если в онлайн-голосовании поучаствуют порядка 1,5 миллиона человек, то каждый шестой может выиграть один из ценных призов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Присоединиться к акции "Миллион призов" могут все совершеннолетние участники дистанционного электронного голосования, которые подали заявку через сайт mos.ru. В качестве призов предусмотрены баллы, которые можно потратить у партнеров программы, а также квартиры и автомобили.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно до 23:59 13 сентября.

Перед началом розыгрыша его участникам придет СМС с уникальным кодом. В случае победы его будет необходимо активировать на сайте программы до 30 сентября текущего года.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

