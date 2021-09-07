Для акции "Миллион призов – #Выбираем вместе" в Москве выделили еще одну квартиру

17:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Предприниматели выделили еще одну квартиру в столице для программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Таким образом, среди участников акции разыграют 21 квартиру. Об этом Агентству "Москва" сообщил председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.
"В рамках программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру. Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них", – заявил Платонов.
Он уточнил, что все квартиры находятся в пределах "старой" Москвы и являются однокомнатными.
Для участия в акции "Миллион призов" необходимо зарегистрироваться на электронном голосовании до 13 сентября, а также отдать онлайн свой голос 17–19 сентября.
Розыгрыш призов проведут 18–20 сентября в эфире телеканала Москва 24. Результаты также опубликуют на сайте акции ag-vmeste.ru.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут совершеннолетние зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке. В случае, если данные в личном кабинете совпадают с информацией, зафиксированной государственной автоматизированной системой "Выборы", поля заполнятся автоматически.
Для подтверждения личности в качестве электронного избирателя запрашивается код из SMS. При успешном подтверждении заявление направят в ЦИК России на проверку, по окончании которой пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.
В случае отказа в регистрации в уведомлениях укажут причину.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Москвичи станут участниками акции "Миллион призов" с машинами и квартирами
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