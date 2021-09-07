Москвичам рассказали, какие квартиры можно выиграть в ходе онлайн-голосования

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В ходе розыгрыша среди участников электронного голосования по программе "Миллион призов" москвичи получат полностью готовые к заселению квартиры. При необходимости их можно будет продать. Об этом сообщила пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты.
"У граждан будет возможность выиграть 20 квартир в Москве. Мне кажется, это вообще уникальная ситуация, которая будет реализована в сентябре", – сказал вице-президент палаты Владимир Мохте.
Риелторы отмечают, что предлагаемые квартиры ликвидны на столичном рынке, это жилье покупают быстрее всего.
"Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 миллионов до 20 миллионов рублей", – заявил риелтор Дмитрий Ростиславцев.
Также отмечается, что отремонтированное жилье быстрее продается и приносит существенный дополнительный доход. Москвичи, которые захотят остаться в выигранной квартире, смогут быстро заселиться и оставшиеся мелочи по ремонту добавить в любой момент.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Москвичи станут участниками акции "Миллион призов" с машинами и квартирами
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