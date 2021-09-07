Крупные компании рассказали об участии в программе "Миллион призов" для голосующих онлайн

16:52
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Победители программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" смогут купить норковую шубу или кожаную куртку в "Снежной королеве", кольцо с бриллиантом или даже целый комплект украшений в SOKOLOV. Крупные компании, присоединившиеся к акции, проходящей в этом году среди голосующих онлайн на сентябрьских выборах, рассказали "Газете.ру" на что можно потратить полученные баллы.
Московский бизнес полагает, что крупные и дорогостоящие подарки станут хорошим стимулом для участия в дистанционном голосовании.
"Если люди не идут на участки, они меньше подвергают опасности себя и своих близких. Существует масса случаев, когда коронавирус переносился бессимптомно. Зачастую люди могут не знать, что инфицированы, и подвергать опасности других. А когда голосование дистанционное – все риски минимизируются", – убежден директор по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV Алексей Карев.
Всего выберут 250 тысяч победителей акции. Среди них разыграют сертификаты номиналом 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов. Каждый балл приравнивается к 1 рублю.
Призовые баллы можно потратить на покупку ювелирных украшений, трендовых шуб и пуховиков, спортивной экипировки и т. д.
В числе партнеров программы также есть рестораны и кафе. Например, "ДжонДжоли", "Чайхона номер один", "Кафе Пушкинъ", "Шинок" и другие.
Потратить выигрыш возможно и на проезд в городском транспорте. Призовыми баллами можно пополнить транспортную карту "Тройку".
Партнерами программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе" также стали и крупные детские супермаркеты. Среди них магазины детских вещей "Кораблик", "Детский мир" и товаров для творчества розничной сети "Леонардо".
Обменять призовые сертификаты на промокоды будет возможно до 31 декабря 2021 года. Срок их действия продлится до 1 апреля 2022.
Родители могут приобрести для своих детей одежду и обувь, докупить все необходимое к школе и детскому саду или пополнить коллекцию игрушек. Найдутся товары и для детей, которые увлекаются творчеством, – краски, фломастеры, материалы для хобби и творчества.
Семьи, готовящиеся стать родителями, смогут потратить полученные баллы на коляски и одежду для новорожденных.
"Мне кажется, это вообще уникальная ситуация, которая будет реализована в сентябре. Поэтому я призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании сделать это электронно, потому что это, во-первых, удобно, а во-вторых, безопасно, и в-третьих, как выясняется, это еще и довольно выгодно и интересно", – сказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.
Для участия в акции необходимо стать участником электронного голосования 17–19 сентября.
Розыгрыш призов проведут 18–20 сентября в эфире телеканала Москва 24. Его итоги также опубликуют на сайте акции ag-vmeste.ru.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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