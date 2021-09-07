Москвичи станут участниками акции "Миллион призов" с машинами и квартирами

Москвичи, которые зарегистрировались на электронное дистанционное голосование, примут участие в акции "Миллион призов".

Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям. Баллы можно потратить в магазинах и аптеках, даже на ювелирные украшения и бытовую технику. Также есть суперпризы – 100 машин и 20 однокомнатных квартир.

Нужно зарегистрироваться на онлайн-голосование, принять в нем участие и ждать розыгрышей. Они будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет на телеканале Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru.