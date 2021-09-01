Лавров оценил заявление Байдена о том, что пора прекращать вмешиваться в дела других стран

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Заявления президента США Джо Байдена о том, что пора прекращать вмешательство в дела других стран, позитивны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва приветствует такой подход.
"Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Глава МИД РФ выразил надежду, что если эти заявления отражают выстраданный вывод, то в будущем в мире будет поспокойнее.
Накануне Байден заявил, что уход американских войск из Афганистана является завершением эры попыток переустройства других государств силовым путем. Он также признал, что просчитался, надеясь, что правительственные войска Афганистана продержатся против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) до завершения вывода войск США.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне. Макрон объяснил, что этому его научила ситуация в Афганистане. Он также привел в пример обстановку в Ираке и Ливии.
30 августа Соединенные Штаты заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана. Позже представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей. При этом он подчеркнул, что талибы хотят хороших отношений с Вашингтоном.
США объявили о завершении миссии в Афганистане
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