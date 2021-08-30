Макрон признал, что демократию невозможно навязать извне

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности навязывания демократии извне. Об этом он рассказал в эфире телеканала TF1.

"В одном можно быть уверенным – демократию навязать нельзя, нельзя навязать правительство извне", – подчеркнул французский лидер.

Макрон объяснил, что этому его научила ситуация в Афганистане. Он также привел в пример обстановку в Ираке и Ливии.

Президент Франции добавил, что демократию нельзя создать при помощи оружия за относительно короткий срок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила позицию Запада по Афганистану пословицей. Она удивилась, что западные партнеры до сих пор пытаются сделать выводы из сложившейся в азиатской стране ситуации.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.