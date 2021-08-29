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Москва 24

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Политика

00:38

Захарова прокомментировала позицию Запада по Афганистану пословицей

политика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила позицию Запада по Афганистану пословицей. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Во время выступления Захарова удивилась, что западные партнеры до сих пор пытаются сделать выводы из сложившейся в Афганистане ситуации. По мнению спикера, Запад имел достаточно возможностей для этого за последние годы.

"У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится", – сказала Захарова.

Она отметила, что Россия давно заявляла Европе о катастрофических последствиях в случае насильственной демократизации востока. Кроме того, европейские страны могли сами извлечь уроки из миграционных кризисов после ситуаций в Ливии и Сирии.

"Нужно начать не с переваливания ответственности. <...> А с серьезного и честного анализа ситуации, которая сложилась", – заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала приказ Джо Байдена о нанесении удара по позициям террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Официальный представитель МИД задалась вопросом, знал ли президент США о местонахождении лидеров и объектов террористической организации.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

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