Захарова прокомментировала приказ Байдена нанести удар по позициям ИГ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала приказ президента США Джо Байдена о нанесении удара по позициям террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

В результате случившегося погибли более 10 военнослужащих США. Байден сообщил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане, а затем отдал приказ нанести удары по ИГ.

В этой связи официальный представитель МИД задалась вопросом, знал ли президент США о местонахождении лидеров и объектов террористической организации.

"То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" – написала Захарова.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось до 90 человек. Об этом информировал телеканал CBS со ссылкой на данные представителя Минздрава Афганистана.