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Число жертв взрывов в Кабуле увеличилось до 90 – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: AP/TASS/Wali Sabawoon

Число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось до 90 человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные представителя Минздрава Афганистана.

Ранее канал Al Arabiya утверждал, что в результате взрывов погибли не менее 72 человек. Кроме того, 158 человек пострадали.

"Число жертв от взрывов в аэропорту Кабула и рядом с ним возросло до 90 человек", – сообщает CBS в своем аккаунте в Twitter.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

Как сообщили СМИ, ответственность за теракт у ворот аэропорта на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

В свою очередь, представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что последние взрывы в Кабуле произведены ВС Соединенных Штатов для ликвидации боеприпасов.

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