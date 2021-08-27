Не менее 72 человек стали жертвами взрывов в Кабуле – СМИ

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Не менее 72 человек погибли в результате серии взрывов в столице Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на американских и афганских чиновников.

Ранее СМИ сообщали, что из-за взрывов как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали.

В данный момент уточняется, что речь идет о 158 пострадавших. Об их состоянии информации нет.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

Как сообщили СМИ, ответственность за теракт у ворот аэропорта на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

В свою очередь, представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что последние взрывы в Кабуле произведены ВС Соединенных Штатов для ликвидации боеприпасов.