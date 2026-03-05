В Москве открылся сбор помощи для животных из приютов Белгородской области

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице стартовал сбор гуманитарной помощи для животных из приютов Белгородской области. Все неравнодушные жители и гости города могут принять участие в акции и передать необходимые товары для кошек и собак, оставшихся без попечения хозяев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди наиболее востребованных продуктов – рис, гречневая крупа, пшено, а также сухие и влажные корма. Кроме того, животным требуются медицинские препараты и средства защиты, например капли или специальные ошейники от клещей и блох, а также перекись водорода.

Важными предметами первой необходимости являются наполнители для кошачьих туалетов, впитывающие пеленки и миски для кормления. Приносить помощь можно со 2 по 20 марта.

Организаторами благотворительной акции выступили ресурсный центр "Мосволонтер" и региональная общественная организация защиты животных "РусДог", а поддержку этому проекту оказал Фонд президентских грантов.

Для удобства горожан пункты приема зоотоваров открыты на базе волонтерских окружных центров "Доброе место". В каждом из них установлены специальные боксы для сбора помощи, а рядом размещены информационные памятки с подробным списком того, что необходимо питомцам из белгородских приютов.

В большинстве центров "Доброе место" сбор осуществляется в будние дни с 10:00 до 21:00, а также по субботам с 10:00 до 19:00. При этом помощь ждут по нескольким адресам. В центре Москвы пункт находится на Ленинградском проспекте. На северо-востоке столицы помощь принимают в Ясном проезде, а для жителей северного округа открыт пункт на Беломорской улице. В Куркине необходимые вещи можно принести на Ландышевую улицу. На северо-западе Москвы пункт сбора расположен на Аэродромной улице, а в Зеленограде – в корпусе 145.

При этом в волонтерском центра "Доброе место", расположенном на западе столицы на Беловежской улице, установлен иной график работы: по будням с 10:00 до 19:00.

С подробным расположением всех точек сбора можно ознакомиться на официальном сайте ресурсного центра "Мосволонтер", при этом важно учитывать, что в праздничные дни время работы пунктов может быть изменено.

Передать помощь можно и непосредственно в пункт сбора, организованный в центре "РусДог". Для этого необходимо заранее связаться с его представителями по контактам, опубликованным на сайте организации.

Помимо участия в сборе помощи для Белгородской области, ресурсный центр "Мосволонтер" предоставляет горожанам возможность поддержать и столичные приюты для бездомных животных. Информация о регулярных выездах волонтеров в ближайшие выходные дни публикуется на сайте центра.

Такие поездки пользуются популярностью среди семей с детьми, представителей старшего поколения, а также студентов и школьников. Участники этих мероприятий помогают выгуливать собак, а также лично привозят корма, лежаки, поводки и другие необходимые вещи.

На март уже запланировано множество таких визитов. В частности, 7-го числа волонтеры отправятся сразу в несколько приютов, включая "Мокрый нос", "Хаски Хэлп" и "Биозону". 14 марта помощь ждут в приютах "Домашний, Аннино" и "Ника", а на следующий день, 15 марта, можно будет навестить подопечных организаций "Путь домой" и "Хаски Хэлп".

Кроме того, 21 марта запланированы поездки в "Домашний, Балашиха", "Биозону" и "Солнечногорский" приют. 22 марта двери для гостей откроют центр "Мокрый нос", а также приюты "Пушистый друг" и "Велес". Завершатся выезды месяца 28 марта посещением приютов "Суперсобака" и "Домашний, Аннино".

Для тех, кто только планирует начать заниматься волонтерской деятельностью, на сайте "Мосволонтера" размещен бесплатный онлайн-курс, посвященный зооволонтерству. Слушатели курса смогут узнать о различных способах помощи бездомным животным и правилах ее оказания, в том числе о том, как организовать сбор кормов, и подготовиться к своему первому визиту в приют.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что за январь 217 собак и 80 кошек из столичных приютов смогли найти новый дом. При этом в 13 городских приютах новых хозяев ждут более 15 тысяч собак и кошек. В ведомстве отметили, что питомцы готовы к переезду, так как они привиты, чипированы и социализированы.