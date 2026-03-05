Science: ученые из США разработали вакцину с защитой от вирусов, бактерий и аллергии

Фото: 123RF.соm/palplaner

Научный коллектив из США создал экспериментальную назальную вакцину, способную одновременно защищать от вирусов, бактерий и аллергенов. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на журнал Science, где опубликовано исследование.

Препарат вводится в виде спрея в нос и стимулирует иммунитет в дыхательных путях, которые являются главными "воротами" для респираторных инфекций. Это позволяет ускорить защитную реакцию организма, уверены ученые.

По итогам опытов на мышах три дозы вакцины обеспечили трехмесячную защиту от SARS-CoV-2 и других штаммов COVID-19. Вирусная нагрузка в легких была в 700 раз ниже, чем у непривитых животных. Кроме того, у вакцинированных мышей иммунный ответ запускался уже на третий день вместо обычных двух недель.

Вакцина также показала эффективность против бактерий Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii, которые вызывают опасные внутрибольничные инфекции и обладают устойчивостью к антибиотикам.

Кроме того, препарат смягчал аллергические реакции – у привитых мышей после контакта с пылевыми клещами симптомы астмы, воспаление дыхательных путей и повышенная выработка слизи были выражены слабее.

Ученые обратили внимание, что на данный момент тестирование проводилось только на животных. Для проверки безопасности и эффективности препарата для людей необходимы клинические испытания.

