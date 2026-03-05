Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 12:01

Наука
Главная / Новости /

Science: ученые из США разработали вакцину с защитой от вирусов, бактерий и аллергии

Ученые из США разработали вакцину с защитой от вирусов, бактерий и аллергии

Фото: 123RF.соm/palplaner

Научный коллектив из США создал экспериментальную назальную вакцину, способную одновременно защищать от вирусов, бактерий и аллергенов. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на журнал Science, где опубликовано исследование.

Препарат вводится в виде спрея в нос и стимулирует иммунитет в дыхательных путях, которые являются главными "воротами" для респираторных инфекций. Это позволяет ускорить защитную реакцию организма, уверены ученые.

По итогам опытов на мышах три дозы вакцины обеспечили трехмесячную защиту от SARS-CoV-2 и других штаммов COVID-19. Вирусная нагрузка в легких была в 700 раз ниже, чем у непривитых животных. Кроме того, у вакцинированных мышей иммунный ответ запускался уже на третий день вместо обычных двух недель.

Вакцина также показала эффективность против бактерий Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii, которые вызывают опасные внутрибольничные инфекции и обладают устойчивостью к антибиотикам.

Кроме того, препарат смягчал аллергические реакции – у привитых мышей после контакта с пылевыми клещами симптомы астмы, воспаление дыхательных путей и повышенная выработка слизи были выражены слабее.

Ученые обратили внимание, что на данный момент тестирование проводилось только на животных. Для проверки безопасности и эффективности препарата для людей необходимы клинические испытания.

Ранее в России разработали и внедрили в практику 10 инновационных тест-систем для ПЦР-диагностики паразитарных заболеваний. Они позволяют выявлять возбудителей малярии, шистосомоза, аскаридоза, лейшманиоза, трихоцефалеза и токсоплазмоза.

Читайте также


медицинанаука

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика