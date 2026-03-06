06 марта, 15:38Спорт
Лыжник Устюгов объяснил пропуск чемпионата России желанием уделить время родным
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов решил пропустить чемпионат России в Южно-Сахалинске, чтобы выделить время семье и привести мысли в порядок. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Он напомнил, что у него есть жена и трое детей, которым нужно уделить внимание. Кроме того, перед указанными соревнованиями он готовился в Сыктывкаре, где в один момент понял, что нужно взять паузу и отдохнуть.
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.
Ранее российский лыжник Савелий Коростелев занял второе место на чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет в норвежском Лиллехаммере. Золото в масс-старте на 20 километров свободным стилем завоевал немец Элиас Кек, а бронзу – канадец Хавьер Маккивер.
