График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:38

Лыжник Устюгов объяснил пропуск чемпионата России желанием уделить время родным

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов решил пропустить чемпионат России в Южно-Сахалинске, чтобы выделить время семье и привести мысли в порядок. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Он напомнил, что у него есть жена и трое детей, которым нужно уделить внимание. Кроме того, перед указанными соревнованиями он готовился в Сыктывкаре, где в один момент понял, что нужно взять паузу и отдохнуть.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев занял второе место на чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет в норвежском Лиллехаммере. Золото в масс-старте на 20 километров свободным стилем завоевал немец Элиас Кек, а бронзу – канадец Хавьер Маккивер.

Молодежные сборные России по волейболу допущены до международных соревнований

