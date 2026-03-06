Редкого водяного пастушка заметили в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Редкую для Москвы птицу, водяного пастушка, заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Об этом РИА Новости сообщил начальник экоцентра "Кузьминки" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Осип Тунинский.

По его словам, небольшую птицу с красноватым, изогнутым клювом и длинными лапами запечатлел фотограф-натуралист Сергей Духанин. Он увидел ее на мелководье реки Чурилихи.

Водяной пастушок обладает отличительными особенностями. Он имеет пеструю буро-коричневую окраску и по размеру меньше голубя.

"Двигаясь на суше, часто вытягивает свою шею. Питается преимущественно водными и наземными беспозвоночными, в меньшей степени – семенами травянистых растений. Кормится эта скрытная птица на заболоченных поймах рек и ручьев", – подчеркнул начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин.

Он предположил, что в парке птицу могут привлекать незамерзающие участки поймы реки, в которых сохраняются условия для кормления. Эксперт рассказал, что водяной пастушок никогда не гнездился в столице, однако зимовал здесь с 2021 по 2022 год.

Ранее сотрудник национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае сняла на камеру редкого рыжеухого бюльбюля. Для России эти птицы являются кочующим видом. Наблюдение бюльбюля в Приморском крае считается исключением, поскольку за последние 60 лет там зафиксировали несколько десятков встреч.

