06 марта, 16:23
Редкого водяного пастушка заметили в парке "Кузьминки-Люблино"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Редкую для Москвы птицу, водяного пастушка, заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Об этом РИА Новости сообщил начальник экоцентра "Кузьминки" столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Осип Тунинский.
По его словам, небольшую птицу с красноватым, изогнутым клювом и длинными лапами запечатлел фотограф-натуралист Сергей Духанин. Он увидел ее на мелководье реки Чурилихи.
Водяной пастушок обладает отличительными особенностями. Он имеет пеструю буро-коричневую окраску и по размеру меньше голубя.
"Двигаясь на суше, часто вытягивает свою шею. Питается преимущественно водными и наземными беспозвоночными, в меньшей степени – семенами травянистых растений. Кормится эта скрытная птица на заболоченных поймах рек и ручьев", – подчеркнул начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин.
Он предположил, что в парке птицу могут привлекать незамерзающие участки поймы реки, в которых сохраняются условия для кормления. Эксперт рассказал, что водяной пастушок никогда не гнездился в столице, однако зимовал здесь с 2021 по 2022 год.
Ранее сотрудник национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае сняла на камеру редкого рыжеухого бюльбюля. Для России эти птицы являются кочующим видом. Наблюдение бюльбюля в Приморском крае считается исключением, поскольку за последние 60 лет там зафиксировали несколько десятков встреч.
