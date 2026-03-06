График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:12

Происшествия

Мужчина получил ранения из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В селе Козинка Белгородской области мирный житель получил ранения в результате детонации украинского беспилотника, передал региональный оперштаб в телеграм-канале.

"Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, живота, плеча и ноги", – говорится в сообщении.

Согласно данным оперштаба, раненого доставили в Грайворонскую центральную районную больницу бойцы сил самообороны. По завершении оказания необходимой медицинской помощи его направят в белгородскую городскую больницу № 2.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на очередь к магазину в Херсонской области 2 человека погибли, а 12 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были оперативно доставлены в Алешкинскую ЦРБ, при этом двое тяжелораненых переведены в Скадовскую ЦРБ для специализированного лечения.

происшествиярегионы

