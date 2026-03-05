Силы ПВО ликвидировали 76 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 76 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 33 дрона было уничтожено над Саратовской областью, 17 – над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 9 – в небе над Ростовской областью.

Также 4 БПЛА было ликвидировано над территорией Краснодарского края, 2 – над Волгоградской областью и еще один дрон – в небе над Астраханской областью.

В результате атаки на Саратовскую область три человека получили ранения. Также были повреждены несколько гражданских объектов.

Еще пять человек пострадали в результате ударов дронов по Волгоградской области. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Для прохождения лечения их направили в отделение нейрохирургии.

