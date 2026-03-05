Форма поиска по сайту

05 марта, 08:47

Общество

Часть российских пенсионеров получит выплаты досрочно из-за 8 Марта

Фото: РИА Новости

Часть пенсионеров в марте получит пенсии на карту досрочно, 6-го числа. Перенос связан с длинными выходными из-за празднования 8 Марта, рассказали ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

"До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. <…> Пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", – уточнили в ведомстве.

При этом выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8-го числа. Пенсию 7-го и 9-го числа почта доставит по обычному графику.

Другие выплаты Соцфонда также будут перечислены заранее. Все средства поступят автоматически, без дополнительных заявлений. Досрочная выплата пенсий в марте распространяется на все виды выплат, включая страховые и социальные, накопительные и прочее.

С 1 апреля правительство России проиндексирует социальные пенсии. Это коснется 4 миллионов человек. В частности, прибавку к выплатам получат граждане с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и потерявшие кормильца.

Помимо этого, повышенные выплаты назначат ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.

Пенсию раньше срока получат москвичи в марте

