Около 130 моряков находились на затопленном иранском фрегате IRIS Dena

Фото: Getty Images/U.S. Department of Defense

На борту затопленного в международных водах иранского фрегата IRIS Dena были около 130 моряков. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббса Аргчи.

"США совершили зверство в море, в 2 000 миль от берегов Ирана", – написал он своей странице в соцсети X.

Как пообещал министр, США пожалеют, что американские ВМС потопили борт.

Об атаке на иранский фрегат IRIS Dena стало известно 4 марта. По данным СМИ, судно затонуло в 40 милях к югу от Шри-Ланки.

Заместитель министра иностранных дел острова Арун Хемачандра отмечал, что в результате погибли по меньшей мере 80 человек. Предварительно, 79 моряков удалось спасти.

В Пентагоне подтвердили случившееся, указав, что это первое потопление вражеского корабля со времен Второй мировой войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

