Сын певицы Дубцовой назвал мать своим главным женским вдохновением

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем назвал мать своим главным женским вдохновением. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу лейбла.

По словам Дубцова, именно мать привила ему любовь к музыке, после чего у него возникло желание сочинять и петь. Он уточнил, что она поддерживала все его проекты.

"Женщина в моей жизни – это не просто вдохновение, а часто именно причина, по которой рождаются песни. Все идет из реальных эмоций и настоящих чувств", – рассказал артист.

Он добавил, что в его жизни есть девушка, которая повлияла на его мировоззрение так же сильно, как и мать.

"Если бы не она, я, возможно, так и не решился бы заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Мы много разговаривали о моем будущем, о развитии, о карьере. Она честно высказывала свое мнение, могла покритиковать, сказать, что мне что-то не подойдет", – поделился Дубцов.

